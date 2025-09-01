Появились спутниковые снимки удара ВСУ по военной базе в Крыму

Как писало РБК-Украина, 30 августа украинские ракеты "Фламинго" поразили российские цели во временно оккупированном Крыму. Ударом ракет были поражены пограничная застава и база патрульных катеров вблизи Армянска в Крыму.

Российские СМИ писали, что в результате удара были повреждены шесть патрульных катеров на воздушных подушках, погиб один человек. Россияне ошибочно приписали атаку украинским крылатым ракетам "Нептун".

Ракетный удар по Армянску стал частью комбинированного удара Сил обороны Украины по Крыму. В результате удара в Симферополе были уничтожены два вертолета россиян. А подразделение "Примары" отчиталось об уничтожении российской ПВО на полуострове.

Ранее сообщалось, что Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго" с дальностью полета до 3 тысяч километров. Новинка имеет вдвое более мощную боевую часть, чем американские ракеты Tomahawk.