З'явились супутникові знімки, як Китай готує флот велетенських стелс-дронів

05:29 03.05.2026 Нд
2 хв
Пекін почав конкурувати зі Штатами в сегменті безпілотників для великих висот та тривалих польотів
Пилип Бойко
З'явились супутникові знімки, як Китай готує флот велетенських стелс-дронів Фото: китайський стелс-дрон (PLANET LABS INC.)
Китай стрімко нарощує випробування надвеликих стелс-безпілотників на своїх найбільш закритих об'єктах. Нові супутникові знімки зафіксували унікальні кадри одразу кількох типів новітньої авіації, що перебувають на одному майданчику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий портал The War Zone.

Найбільший апарат отримав неофіційну назву "Монстр Малан" (деякі експерти ідентифікують його як WZ-X). Його масштаби вражають: розмах крил становить приблизно 53 метри. Це відповідає габаритам американського стратегічного стелс-бомбардувальника B-2 Spirit. І на сьогодні це найбільший безпілотник такого розміру.

Розвідка та важкі удари: особливості конструкції

Поруч із "Монстром" помітили інший великий дрон. Він має специфічну форму, а розмах його крил трохи менший - близько 42 метри. Проте цей апарат виглядає значно масивнішим.

Аналітики припускають, що ці дрони мають різні завдання:

  • Розвідка та спостереження (ISR): завдяки здатності перебувати в повітрі цілодобово.
  • Важкі удари: велика маса дозволяє нести значне озброєння на великі відстані.
  • Стелс-технології: конструкція "літаюче крило" робить їх малопомітними для ворожих радарів.

Ці літаки перебувають у стадії активних польотів уже кілька місяців. Китайська авіаційна галузь переживає вибухове зростання інвестицій саме у цьому сегменті, зазначає портал.

Пекін активно розвиває концепцію "колаборативних бойових літаків", зазначають американські експерти. Це безпілотні напарники для звичайних винищувачів. Такі дрони можуть виконувати найнебезпечніші завдання замість людей.

Масштаби випробувань свідчать: Пекін готується до потужного технологічного протистояння в небі. Поки що характеристики та точні назви більшості цих моделей залишаються державною таємницею КНР.

Що відомо про протистояння США, Китаю та Тайваню

Військові аналітики засвідчують, що США стрімко втрачають потужність своїх авіаносців. Багато з них на ремонті, а нові не будуються. Через це Штати залишають Тайвань без морського захисту, зосередившись на Ірані. А ось Китай починає наздоганяти Пентагон у цій галузі.

У Пекіні вже закликали Вашингтон "зробити правильний вибір" щодо Тайваню задля миру у світі. Тайванське питання залишається "найбільшим джерелом ризику" у відносинах між двома країнами.

Тим часом Тайвань перейшов у стан підвищеної готовності через фіксацію кораблів Китаю. Китайський есмінець і фрегат увійшли у води, де розташовані великі військово-морські та військово-повітряні тайванські бази.

Зеленський анонсував нові кадрові зміни
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
