Появились спутниковые снимки, как Китай готовит флот гигантских стелс-дронов

Китай стремительно наращивает испытания сверхбольших стелс-беспилотников на своих наиболее закрытых объектах. Новые спутниковые снимки зафиксировали уникальные кадры сразу нескольких типов новейшей авиации, находящихся на одной площадке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военный портал The War Zone .

Самый большой аппарат получил неофициальное название "Монстр Малан" (некоторые эксперты идентифицируют его как WZ-X). Его масштабы впечатляют: размах крыльев составляет примерно 53 метра. Это соответствует габаритам американского стратегического стелс-бомбардировщика B-2 Spirit. И на сегодня это самый большой беспилотник такого размера.

Разведка и тяжелые удары: особенности конструкции

Рядом с "Монстром" заметили другой большой дрон. Он имеет специфическую форму, а размах его крыльев немного меньше - около 42 метров. Однако этот аппарат выглядит значительно массивнее.

Аналитики предполагают, что эти дроны имеют разные задачи:

Разведка и наблюдение (ISR): благодаря способности находиться в воздухе круглосуточно.

Тяжелые удары: большая масса позволяет нести значительное вооружение на большие расстояния.

Стелс-технологии: конструкция "летающее крыло" делает их малозаметными для вражеских радаров.

Эти самолеты находятся в стадии активных полетов уже несколько месяцев. Китайская авиационная отрасль переживает взрывной рост инвестиций именно в этом сегменте, отмечает портал.

Пекин активно развивает концепцию "коллаборативных боевых самолетов", отмечают американские эксперты. Это беспилотные напарники для обычных истребителей. Такие дроны могут выполнять самые опасные задачи вместо людей.

Масштабы испытаний свидетельствуют: Пекин готовится к мощному технологическому противостоянию в небе. Пока что характеристики и точные названия большинства этих моделей остаются государственной тайной КНР.