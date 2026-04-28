Тайвань перейшов у стан підвищеної готовності через фіксацію кораблів Китаю

Тайвань у понеділок увечері виявив два китайські військові кораблі, які перебували у водах поблизу островів Пенху в Тайванській протоці. На цьому тлі країна направила свої ВМС і ВПС для спостереження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У Міноборони Тайваню розповіли, що ввечері 27 квітня китайський есмінець і фрегат увійшли у води на північний захід від островів Пенху, де розташовані великі військово-морські та військово-повітряні тайванські бази.

Не вдаючись у подробиці, у міністерстві додали, що військові Тайваню "уважно стежили за формуванням і вжили відповідних заходів, використовуючи військово-морські та військово-повітряні сили". Також там показали кольорові аерофотознімки обох кораблів, але не вказали їхнє точне місце розташування.

Уже у вівторок вранці Міноборони Тайваню у своєму щоденному огляді активності Китаю за 24 години повідомило, що навколо острова наразі діють 9 китайських військових кораблів, а також було виявлено 22 військові літаки.

У Міноборони Китаю не відразу відповіли на запит про коментар. Раніше цього місяця там говорили, що регулярні військові дії Китаю навколо Тайваню "повністю виправдані та розумні", а будь-яка напруженість є виною уряду в Тайбеї.

Тут важливо додати, що Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою територію. І як пише Reuters, країна щодня спрямовує свої військові кораблі та літаки у води і небо навколо острова, що викликає осуд з боку тайванського уряду. Тайбей зі свого боку відкидає претензії Пекіна на суверенітет, заявляючи, що тільки жителі острова можуть самі вирішити свою долю.

Що говорить лідер Тайваню про дії Китаю

Сьогодні у вівторок президент Тайваню Лай Чінг-те заявив, що китайські операції в "сірій зоні" - це нерегулярна тактика, яка спрямована на виснаження противника без застосування відкритих бойових дій. Він підкреслив, що психологічний тиск посилюється з кожним днем.

Також він анонсував, що можливості берегової охорони Тайваню буде посилено. За словами Лая, це включає в себе інтегровані можливості спостереження за моряками і повітрям, а також розширене використання дронів, радіолокаційних систем нового покоління та інфрачервоних тепловізійних систем.