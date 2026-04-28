Головна » Новини » Надзвичайні події

Тайвань перейшов у стан підвищеної готовності через фіксацію кораблів Китаю

08:00 28.04.2026 Вт
3 хв
Скільки кораблів Китаю навколо Тайваню станом на вівторок?
aimg Едуард Ткач
Тайвань перейшов у стан підвищеної готовності через фіксацію кораблів Китаю Ілюстративне фото: китайські кораблі (Getty Images)

Тайвань у понеділок увечері виявив два китайські військові кораблі, які перебували у водах поблизу островів Пенху в Тайванській протоці. На цьому тлі країна направила свої ВМС і ВПС для спостереження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Китай вивів у море секретний корабель проекту 076, який несе безпілотники

У Міноборони Тайваню розповіли, що ввечері 27 квітня китайський есмінець і фрегат увійшли у води на північний захід від островів Пенху, де розташовані великі військово-морські та військово-повітряні тайванські бази.

Не вдаючись у подробиці, у міністерстві додали, що військові Тайваню "уважно стежили за формуванням і вжили відповідних заходів, використовуючи військово-морські та військово-повітряні сили". Також там показали кольорові аерофотознімки обох кораблів, але не вказали їхнє точне місце розташування.

Уже у вівторок вранці Міноборони Тайваню у своєму щоденному огляді активності Китаю за 24 години повідомило, що навколо острова наразі діють 9 китайських військових кораблів, а також було виявлено 22 військові літаки.

У Міноборони Китаю не відразу відповіли на запит про коментар. Раніше цього місяця там говорили, що регулярні військові дії Китаю навколо Тайваню "повністю виправдані та розумні", а будь-яка напруженість є виною уряду в Тайбеї.

Тут важливо додати, що Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою територію. І як пише Reuters, країна щодня спрямовує свої військові кораблі та літаки у води і небо навколо острова, що викликає осуд з боку тайванського уряду. Тайбей зі свого боку відкидає претензії Пекіна на суверенітет, заявляючи, що тільки жителі острова можуть самі вирішити свою долю.

Що говорить лідер Тайваню про дії Китаю

Сьогодні у вівторок президент Тайваню Лай Чінг-те заявив, що китайські операції в "сірій зоні" - це нерегулярна тактика, яка спрямована на виснаження противника без застосування відкритих бойових дій. Він підкреслив, що психологічний тиск посилюється з кожним днем.

Також він анонсував, що можливості берегової охорони Тайваню буде посилено. За словами Лая, це включає в себе інтегровані можливості спостереження за моряками і повітрям, а також розширене використання дронів, радіолокаційних систем нового покоління та інфрачервоних тепловізійних систем.

Ризик війни Китаю проти Тайваню

Нагадаємо, наприкінці 2025 року ЗМІ, пославшись на західні розвідслужби, писали, що Китай може вторгнутися на Тайвань уже в листопаді 2026 року. Зокрема, Пекін може піти на такий крок у разі внутрішніх заворушень у США після проміжних виборів 3 листопада 2026 року.

Також ми писали, що президент Тайваню в новорічному зверненні теж сказав, що 2026 рік може бути вирішальним на тлі військових навчань Китаю. Він підкреслив, що Тайвань рішуче налаштований захищати свій суверенітет і посилювати оборону.

Більше по темі:
Китай Тайвань
Морський термінал і НПЗ у Туапсе знову під атакою дронів: горять резервуари
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО