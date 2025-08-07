UA

Дональд Трамп Війна в Україні

З'явились фото руйнівних наслідків обстрілів Дніпропетровщини

Фото: росіяни атакували Дніпропетровську область (t.me/dnipr_gp_gov_ua)
Автор: Каріна Левицька

У ніч на 7 серпня збройні формування РФ завдали масованого удару безпілотниками по Дніпропетровській області, внаслідок чого загинули четверо мирних мешканців, а ще 12 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської обласної прокуратури.

У ніч на 7 серпня збройні формування РФ здійснили масовану атаку безпілотниками по території Дніпропетровської області.

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки травмовано трьох мирних жителів. Також:

  • пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі містян,
  • знищено адміністративну будівлю,
  • руйнувань зазнало транспортне підприємство.
 Фото: росіяни атакували Дніпропетровську область (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Ситуація по області

У Павлограді вогнем знищено дачний будинок та легковий автомобіль. 

У Криворізькому районі горіла нежитлова будівля, у самому Кривому Розі - модульний будинок.

У Синельниківському районі поранено жінку. Пошкоджено приватну оселю, дах ліцею та легковий автомобіль.

Окрім того, вчора, 6 серпня, під ворожим вогнем опинилися села Вищетарасівка та Іллінка Нікопольського району, а також місто Нікополь. Унаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще восьмеро отримання поранення. 

Пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди, адміністративну будівлю, ліцей та транспортні засоби.

Удар РФ по Україні 7 серпня

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти атакували ударними дронами Дніпропетровську область. Так, вибухи лунали у Дніпрі, Павлограді та Кривому Розі.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлову інфраструктуру та є постраждалі серед населення.

Вже зранку, 7 серпня, вибух пролунав у Миколаєві. Незадовго до цього в області оголосили повітряну тривогу. В результаті обстрілу частина міста залишилась без світла та води.

Дніпропетровська областьВійна Росії проти України