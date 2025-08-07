RU

Появились фото разрушительных последствий обстрелов Днепропетровской области

Фото: россияне атаковали Днепропетровскую область (t.me/dnipr_gp_gov_ua)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 7 августа вооруженные формирования РФ нанесли массированный удар беспилотниками по Днепропетровской области, в результате чего погибли четверо мирных жителей, а еще 12 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской областной прокуратуры.

В ночь на 7 августа вооруженные формирования РФ осуществили массированную атаку беспилотниками по территории Днепропетровской области.

В Днепре в результате вражеской атаки травмированы трое мирных жителей. Также:

  • повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили горожан,
  • уничтожено административное здание,
  • разрушениям подверглось транспортное предприятие.
Фото: россияне атаковали Днепропетровскую область (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Ситуация по области

В Павлограде огнем уничтожены дачный дом и легковой автомобиль.

В Криворожском районе горело нежилое здание, в самом Кривом Роге - модульный дом.

В Синельниковском районе ранена женщина. Повреждены частный дом, крыша лицея и легковой автомобиль.

Кроме того, вчера, 6 августа, под вражеским огнем оказались села Вышетарасовка и Ильинка Никопольского района, а также город Никополь. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще восемь получили ранения.

Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, административное здание, лицей и транспортные средства.

Удар РФ по Украине 7 августа

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты атаковали ударными дронами Днепропетровскую область. Так, взрывы раздавались в Днепре, Павлограде и Кривом Роге.

В результате обстрелов повреждена жилая инфраструктура и есть пострадавшие среди населения.

Уже утром, 7 августа, взрыв прогремел в Николаеве. Незадолго до этого в области объявили воздушную тревогу. В результате обстрела часть города осталась без света и воды.

