З’явилася перша інформація про підозрюваного у замаху на Трампа
Чоловік, який намагався вбити колишнього президента США Дональда Трампа, був ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New-York Post та CNN.
Джерела The New-York Post повідомили, що чоловік сидів на даху виробничого заводу більш ніж в 119 метрах від сцени.
ФБР вважає стрілянину спробою вбивства Трампа.
"Цього вечора у нас було те, що ми називаємо замахом на нашого колишнього президента Дональда Трампа. Це все ще активне місце злочину", — сказав Кевін Роджек, спеціальний агент, відповідальний за польовий офіс ФБР у Піттсбурзі.
Він сказав, що влада "гарячково працює над спробою встановити особу, яка це зробила, і будь-які мотиви, чому це було зроблено", і попросив громадськість надати будь-яку інформацію, яка може допомогти.
Оновлено о 07:32. Роджек також сказав, що агентство працює над ідентифікацією стрілка за допомогою "біометричних підтверджень», оскільки підозрюваний не мав при собі ідентифікаційних документів.
Відповідаючи на запитання про те, чи знає влада, яка зброя була використана і скільки зроблено пострілів, Роджек відповів, що влада не має такої інформації.
Нагадаємо, 14 липня на Трампа вчинили замах під час мітингу у штаті Пенсильванія. Після того як пролунали постріли, охоронці закрили собою експрезидента і вивели його зі сцени.
Згодом стало відомо, що Трамп отримав легке вогнепальне поранення. Загинули один з глядачів і нападник.
Трамп, за словами його пресслужби, почувається добре.
Президент Джо Байден висловив вдячність Секретній службі за те, що Трампа доставили в безпечне місце. Байден також закликав засудити замах.
У своїй соцмережі Truth Social Трамп заявив, що поранений у верхню частину правого вуха і втратив багато крові.
На місці проведення мітингу правоохоронці виявили гвинтівку типу AR.
Розслідування очолило ФБР.
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