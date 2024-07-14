Під час спроби Ізраїлю ліквідувати командира ХАМАС у Газі загинули 90 палестинців, - AP

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, під час операції Ізраїлю з ліквідації одного з керівників угруповання ХАМАС Мухаммеда Дейфа та його заступника Рафаа Саламе загинули щонайменше 90 людей, включаючи дітей, ще 300 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Журналісти агентства нарахували понад 40 тіл у переповненій лікарні Нассера поблизу місця атаки.

За даними палестинських лікарів, кілька постраждалих досі знаходяться під завалами та на дорогах, до них не можуть дістатися бригади швидкої допомоги та цивільної оборони.

Ізраїльські військові стверджували, що "додаткові терористи сховалися серед мирних жителів" і описали це місце як оточене деревами та кількома будівлями.

Ізраїльський чиновник сказав, що під удар потрапила огороджена територія Хан-Юніс, якою керує ХАМАС, заявивши, що це був не наметовий, а оперативний комплекс. Чиновник назвав удар точним.