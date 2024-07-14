Появилась первая информация о подозреваемом в покушении на Трампа
Мужчина, пытавшийся убить бывшего президента США Дональда Трампа, был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New-York Post и CNN.
Источники The New-York Post сообщили, что мужчина сидел на крыше производственного завода более чем в 119 метрах от сцены.
ФБР считает стрельбу попыткой убийства Трампа.
"В этот вечер у нас было то, что мы называем покушением на нашего бывшего президента Дональда Трампа. Это все еще активное место преступления", - сказал Кевин Роджек, специальный агент, ответственный за полевой офис ФБР в Питтсбурге.
Он сказал, что власти "лихорадочно работают над попыткой установить личность, которая это сделала, и любые мотивы, почему это было сделано", и попросил общественность предоставить любую информацию, которая может помочь.
Обновлено в 07:32. Роджек также сказал, что агентство работает над идентификацией стрелка с помощью "биометрических подтверждений", поскольку подозреваемый не имел при себе идентификационных документов.
"Мы сейчас просматриваем фотографии, пытаемся проверить его ДНК и получить биометрическое подтверждение", - сказал он.
Отвечая на вопрос о том, знает ли власть, какое оружие было использовано и сколько сделано выстрелов, Роджек ответил, что у власти нет такой информации.
Напомним, 14 июля на Трампа покушались во время митинга в штате Пенсильвания. После того, как раздались выстрелы, охранники закрыли собой экс-президента и вывели его со сцены.
Впоследствии стало известно, что Трамп получил легкое огнестрельное ранение. Погибли один из зрителей и нападающий.
Трамп, по словам его пресс-службы, чувствует себя хорошо.
Президент Джо Байден поблагодарил Секретную службу за то, что Трампа доставили в безопасное место. Байден также призвал осудить покушение.
В своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что ранен в верхнюю часть правого уха и потерял много крови.
На месте митинга правоохранители обнаружили винтовку типа AR.
Расследование возглавило ФБР.
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