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Правоохоронці виявили гвинтівку типу AR на місці стрілянини на мітингу Трампа, - AP

Неділя 14 липня 2024 05:22
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Правоохоронці виявили гвинтівку типу AR на місці стрілянини на мітингу Трампа, - AP Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Кандидат у президенти США Дональд Трамп пережив замах. На місці події правоохоронці виявили гвинтівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як пише видання, людина, знайома із ситуацією, повідомила, що американські правоохоронці виявили гвинтівку типу AR. Зброю було знайдено на місці події, а саме на мітингу, де Трампа намагалися застрелити.

Нагадаємо, що в неділю, 14 липня, у штаті Пенсільванія під час мітингу було скоєно замах на екс-президента США Дональда Трампа. Куля пробила політику верхню частину правого вуха, але його життю нічого не загрожує.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Джо Байден радий, що з Трампом усе гаразд і він сподівається поговорити з ним уже сьогодні ввечері.

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