Правоохоронці виявили гвинтівку типу AR на місці стрілянини на мітингу Трампа, - AP

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Як пише видання, людина, знайома із ситуацією, повідомила, що американські правоохоронці виявили гвинтівку типу AR. Зброю було знайдено на місці події, а саме на мітингу, де Трампа намагалися застрелити.

Нагадаємо, що в неділю, 14 липня, у штаті Пенсільванія під час мітингу було скоєно замах на екс-президента США Дональда Трампа. Куля пробила політику верхню частину правого вуха, але його життю нічого не загрожує.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Джо Байден радий, що з Трампом усе гаразд і він сподівається поговорити з ним уже сьогодні ввечері.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.