Байден відреагував на замах на Трампа у Пенсильванії

Після замаху на експрезидента США Дональда Трампа президент Джо Байден висловив вдячність Секретній службі за те, що Трампа доставили в безпечне місце. Байден також закликав засудити замах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Байдена у соцмережі X.

Байден написав, що його поінформували про стрілянину на мітингу Трампа в Пенсільванії. "Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, поки ми чекаємо додаткової інформації", - написав президент. За його словами, в Америці не має бути місця такому насильству. "Ми повинні об’єднатися як одна нація, щоб засудити це", - підкреслив Байден.