"З Бандерою не вступити": у Польщі пригрозили блокувати шлях України до ЄС

Під час бесіди чиновник сказав, що Україна матиме серйозні проблеми зі вступом до Європейського союзу, якщо країна продовжить використовувати ОУН і УПА як національні символи.

"Ми (у ЄС - ред.) не повинні зводити на п'єдестал тих, хто руйнує європейську співпрацю. З Бандерою Україна не вступить до Європейського союзу. Ніхто не вказуватиме нам, як голосувати за вступ тієї чи іншої країни до Європейського союзу", - сказав він.

Також Косиняк-Камиш погодився із припущенням ведучого, що у Києві нібито є певні сили, які не хочуть, щоб Україна вступала до Євросоюзу.

Крім того, він зазначив, що кожна країна під час вступу до ЄС має дотримуватися суворих вимог, зокрема щодо питання історичної пам’яті. Він каже, що не можна будувати співпрацю в блоці на повазі до постатей чи рухів, які викликають біль, неприйняття та поширюють неправду щодо сусідніх країн блоку.