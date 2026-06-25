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Більшість поляків виступають проти вступу України до ЄС

13:21 25.06.2026 Чт
2 хв
Лише кожен третій поляк хоче бачити Україну в ЄС
aimg Ірина Глухова
Більшість поляків виступають проти вступу України до ЄС Фото: більшість поляків виступають проти вступу України до ЄС (Getty Images)
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Більшість громадян Польщі виступають проти вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування, яке наводить Radio Zet.

Як поляки ставляться до вступу України в ЄС

Під час опитування поляків запитали, чи повинна Україна стати членом Європейського Союзу.

Загалом 59,7% опитаних висловилися проти вступу України:

  • 27,4% відповіли "скоріше ні";
  • 32,3% - "точно ні".

Лише 35,4% респондентів підтримали майбутнє членство України в ЄС:

  • 8,4% відповіли "однозначно так";
  • 26,9% - "скоріше так".

Ще 5% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

Опитування показало суттєву різницю залежно від політичних симпатій респондентів.

Серед виборців партій урядової коаліції ("Громадянська платформа", "Лівиця", Польська селянська партія та "Польща 2050") вступ України до ЄС підтримують 64%, тоді як 32% виступають проти.

Водночас серед прихильників опозиційних сил ("Право і справедливість", "Конфедерація", "Конфедерація Польської Корони" та "Разом") лише 24% підтримують членство України в ЄС, тоді як 73% висловилися проти.

Як проводили опитування

Загальнонаціональне опитування для Radio Zet провів Інститут ринкових та соціальних досліджень IBRiS.

Дослідження проводили 12-13 червня 2026 року методом стандартизованих телефонних інтерв'ю (CATI). У ньому взяли участь 1068 респондентів.

Погіршення польсько-українських відносин розпочалося після присвоєння президентом України Володимиром Зеленським найменування "Героїв УПА" одному з підрозділів ЗСУ.

Це рішення розкритикувала польська влада, після чого президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента Зеленського ордена Білого Орла.

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