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В Южной Корее коронавирусом заразились более 1500 человек

Новости » В мире     27.02.2020 - 09:45
В Южной Корее коронавирусом заразились более 1500 человек
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

От вируса скончались 13 человек

Южная Корея подтверждает 1595 случаев инфицирования китайским коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Korea Herald.

Также сообщается о 13 смертельных случаях от вируса. Еще 24 человека полностью излечились.

Напомним, всего за несколько дней количество случаев коронавируса в Южной Корее увеличилось почти вдвое. С 23 февраля в стране введен самый высокий уровень опасности.

В Южной Корее коронавирусом заразились более 1500 человек

Ранее сообщалось, что в Южной Корее коронавирусом впервые заразился военнослужащий Соединенный Штатов Америки. К слову, всего в США зафиксировано 60 случаев заражения.

Как известно, вспышка коронавируса в Китае пошла на спад. Одновременно с тем, новые очаги болезни стали проявляться в Европе, а также на Ближнем Востоке. За последние дни вспышка коронавируса COVID-19 и летальные исходы были зафиксированы в нескольких европейских странах. РБК-Украина следит за тем, как коронавирус распространяется по странам Европы.

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