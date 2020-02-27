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У Південній Кореї коронавірусом заразилися понад 1500 осіб

Новини » В світі     27.02.2020 - 09:45
У Південній Кореї коронавірусом заразилися понад 1500 осіб
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

Від вірусу померли 13 людей

Південна Корея підтверджує 1595 випадків інфікування китайським коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Korea Herald.

Також повідомляється про 13 смертельних випадків від вірусу. Ще 24 людини повністю вилікувалися.

Нагадаємо, всього за кілька днів кількість випадків коронавірусу в Південній Кореї збільшилася майже вдвічі. З 23 лютого у країні запроваджено найвищий рівень небезпеки.У Південній Кореї коронавірусом заразилися понад 1500 осіб

Раніше повідомлялося, що у Південній Кореї коронавірусом вперше заразився військовослужбовець Сполучений Штатів Америки. До речі, в США зафіксовано 60 випадків зараження.

Як відомо, спалах коронавірусу в Китаї пішов на спад. Одночасно з тим, нові осередки хвороби стали проявлятися у Європі, а також на Близькому Сході. За останні дні спалах коронавірусу COVID-19 і летальні випадки були зафіксовані в кількох європейських країнах. РБК-Україна стежить за тим, як коронавірус поширюється по країнах Європи.

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