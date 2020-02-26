Усиленный контроль на границе и новый алгоритм: как Украина реагирует на коронавирус в Европе

Иллюстративное фото (facebook com airportkiev)

Украина усилила меры на границе из-за коронавируса, введен температурный контроль

Коронавирус в Европе продолжает распространяться, Украина предпринимает меры для предотвращения случаев заболевания на территории страны. Подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.

Ситуация в регионах по состоянию на 26 февраля

Во Львовской области местные власти рекомендуют отменить все массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

На Закарпатье группу туристов отправили на обследование из-за повышенной температуры одной из туристок. До этого они около недели находились в Европе, посещали карнавалы во Франции и Италии. Туристы следовали в Украину через пункт пропуска "Тиса".

В каждой области Украины Минздрав определил по две опорные базы, которые будут принимать пациентов, в случае заражения коронавирусом.

Фото: facebook.com/DPSUkraine

Кабмин назначил главного санврача, ответственного за вопросы коронавируса

Кабинет министров Украины на заседании 26 февраля назначил замглавы Минздрава Виктора Ляшко главным санитарным врачом. Ляшко будет координировать действия всех необходимых служб по организации работы по предотвращению попадания коронавируса на территорию Украины.

Ситуация в "Новых Санжарах"

В медцентре "Новые Санжары", где в обсервации находятся эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы, ситуация стабильная. Ни у кого из размещенных в медцентре нет симптомов коронавируса. Как известно, в обсервации вместе с эвакуированными находится глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

"В обсервации у нас сегодня экватор. Утренний медицинский осмотр не зафиксировал повышение температуры", - заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"Укрпочта" возобновила поставки в Китай

"Укрпочта" сообщила, что начиная с 26 февраля возобновляются поставки всех видов экспортных отправлений в Китай. Кроме того, в пресс-службе отметили, что отправления из Китая продолжают доставляться в Украину.

Отметим, ранее поставки в Китай были приостановлены из-за распространения коронавируса.

Ситуация на границе

Из-за угрозы распространения коронавируса на всех пунктах пропуска на границе Украины будут проверять температуру у всех прибывших. Температурный скрининг будут проводить в аэропортах, а также на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска.

Кроме того, по словам главы МВД Арсена Авакова, температурный контроль планируют ввести и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными Крымом и Донбассом.

Коронавирус распространяется в Европе

На данный момент коронавирус зафиксирован в таких европейских странах как: