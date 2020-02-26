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В Южной Корее коронавирусом заразился американский военный

Новости » В мире     26.02.2020 - 09:57
В Южной Корее коронавирусом заразился американский военный
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

23-летний военнослужащий находится под наблюдением медработников

В Южной Корее коронавирусом COVID-19 заразился военный Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что 23-летний американский военнослужащий был доставлен на военную базу США Кэмп Хамфис, которая находится недалеко от города Пхентек. Там размещена штаб-квартира вооруженных сил США в Корее.

На данный момент солдат изолирован, за его состоянием следят медицинские работники. Это первый случай инфицирования коронавирусом среди военнослужащих Штатов.

Также сообщается, что в связи с происшествием на военной базе закрыли все кинотеатры и бары, передвижение солдат также ограничено.

По состоянию на 26 февраля в Южной Корее зафиксировано больше 1100 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Ранее РБК-Украина сообщало, что из-за вспышки китайского вируса в Соединенных Штатах Америки объявили чрезвычайное положение. На данный момент в США было подтверждено 57 случаев заболевания, среди них 40 - пассажиры, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Йокогаме.

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