ua en ru
Сб, 10 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Ювілей Трампа змінив плани G7: саміт перенесли на нові дати

США, Субота 10 січня 2026 09:15
UA EN RU
Ювілей Трампа змінив плани G7: саміт перенесли на нові дати Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Саміт країн "Великої сімки" (G7), який цього року відбудеться у Франції, перенесли на один день, аби президент США Дональд Трамп міг відсвяткувати свій день народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, спочатку Франція планувала провести саміт з 14 по 16 червня. Втім 14 червня у США відзначають День прапора, а також цього дня народився Дональд Трамп.

Цього року американський президент святкує ювілей - 80 років.

У жовтні Трамп заявив, що 14 червня у Білому домі відбудеться "великий бій UFC" - чемпіонат зі змішаних єдиноборств. Генеральний директор Ultimate Fighting Championship Дана Вайт підтвердила, що програму заходу вже остаточно узгоджено.

На цьому тлі Париж оголосив оновлений графік саміту G7 - тепер зустріч лідерів запланована на 15–17 червня. В офісі президента Франції відмовилися прямо підтвердити, що перенесення пов’язане саме з днем народження Трампа. Водночас там зазначили, що новий розклад є "результатом консультацій з партнерами по G7".

Саміти під Трампа - не вперше

Зазначимо, це не перший випадок, коли міжнародні саміти підлаштовують під графік Дональда Трампа. Минулого року програму саміту НАТО в Гаазі (24–25 червня) частково адаптували саме під нього.

За даними західних ЗМІ, організатори скоротили основну частину саміту до однієї сесії тривалістю близько двох з половиною годин замість традиційних багатогодинних обговорень. Преса називала такий формат "коротким і приємним", зазначаючи, що це зробили, аби уникнути напруження та конфліктів за участі Трампа.

Це також позначилося на підсумковому комюніке саміту НАТО - документ був значно коротшим, а традиційні теми, зокрема засудження російської агресії та питання розширення Альянсу, подали у більш узагальненому вигляді.

Цікаво і те, що тоді ж у Трампа була мала відбутись розмова з президентом Володимиром Зеленським. Однак американський лідер достроково залишив саміт.

Тоді ж Трамп різко відповів на слова французького лідера Еммануеля Макрона щодо його поїздки з Канади до Вашингтона.

Читайте РБК-Україна в Google News
G7 Дональд Трамп Франція
Новини
Зеленський чекає на відповідь від РФ щодо мирного плану до кінця місяця
Зеленський чекає на відповідь від РФ щодо мирного плану до кінця місяця
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка