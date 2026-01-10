ua en ru
Юбилей Трампа изменил планы G7: саммит перенесли на новые даты

США, Суббота 10 января 2026 09:15
UA EN RU
Юбилей Трампа изменил планы G7: саммит перенесли на новые даты Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Саммит стран "Большой семерки" (G7), который в этом году состоится во Франции, перенесли на один день, чтобы президент США Дональд Трамп мог отпраздновать свой день рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, изначально Франция планировала провести саммит с 14 по 16 июня. Впрочем, 14 июня в США отмечают День флага, а также в этот день родился Дональд Трамп.

В этом году американский президент празднует юбилей - 80 лет.

В октябре Трамп заявил, что 14 июня в Белом доме состоится "большой бой UFC" - чемпионат по смешанным единоборствам. Генеральный директор Ultimate Fighting Championship Дана Уайт подтвердила, что программа мероприятия уже окончательно согласована.

На этом фоне Париж объявил обновленный график саммита G7 - теперь встреча лидеров запланирована на 15-17 июня. В офисе президента Франции отказались прямо подтвердить, что перенос связан именно с днем рождения Трампа. В то же время там отметили, что новое расписание является "результатом консультаций с партнерами по G7".

Саммиты под Трампа - не впервые

Отметим, это не первый случай, когда международные саммиты подстраивают под график Дональда Трампа. В прошлом году программу саммита НАТО в Гааге (24-25 июня) частично адаптировали именно под него.

По данным западных СМИ, организаторы сократили основную часть саммита до одной сессии продолжительностью около двух с половиной часов вместо традиционных многочасовых обсуждений. Пресса называла такой формат "коротким и приятным", отмечая, что это сделали, чтобы избежать напряжения и конфликтов с участием Трампа.

Это также сказалось на итоговом коммюнике саммита НАТО - документ был значительно короче, а традиционные темы, в частности осуждение российской агрессии и вопрос расширения Альянса, подали в более обобщенном виде.

Интересно и то, что тогда же у Трампа должен был состояться разговор с президентом Владимиром Зеленским. Однако американский лидер досрочно покинул саммит.

Тогда же Трамп резко ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона относительно его поездки из Канады в Вашингтон.

G7 Дональд Трамп Франция
