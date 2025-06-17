ua en ru
Вт, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зустрічі із Зеленським не буде? Трамп достроково залишить саміт G7

Вівторок 17 червня 2025 03:25
UA EN RU
Зустрічі із Зеленським не буде? Трамп достроково залишить саміт G7 Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп достроково поїде із саміту "Великої сімки" в Канаді. Він пропустить останній день заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт у соцмережі X.

Лівітт розповіла, що Трамп "чудово провів свій день на саміті G7". Зокрема, він підписав велику торговельну угоду з Великою Британією і прем'єр-міністром Кіром Стармером.

"Було досягнуто багато чого, але через події на Близькому Сході президент Трамп поїде сьогодні ввечері (16 червня за місцевим часом - ред.) після вечері з главами держав", - додала вона.

Зустріч із Зеленським

Нагадаємо, раніше Axios із посиланням на джерело в Білому домі писало, що у президента США Дональда Трампа запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7.

Водночас президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті тільки сьогодні, 17 червня, у заключний день. Учора, 16 червня, він перебував із візитом в Австрії.

Зеленський побічно підтвердив ці чутки. Він заявив, що під час зустрічі з Трампом планує обговорити можливість купівлі зброї у США.

До слова, остання зустріч між двома лідерами відбулася під час похорону Папи Римського Франциска у квітні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Канада G7 Дональд Трамп Саміт G7
Новини
Атака на Київ: наслідки фіксують на 12 локаціях, постраждалих уже 16
Атака на Київ: наслідки фіксують на 12 локаціях, постраждалих уже 16
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді