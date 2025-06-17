Зустрічі із Зеленським не буде? Трамп достроково залишить саміт G7

Президент США Дональд Трамп достроково поїде із саміту "Великої сімки" в Канаді. Він пропустить останній день заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт у соцмережі X.

"Було досягнуто багато чого, але через події на Близькому Сході президент Трамп поїде сьогодні ввечері (16 червня за місцевим часом - ред.) після вечері з главами держав", - додала вона.

Лівітт розповіла, що Трамп "чудово провів свій день на саміті G7". Зокрема, він підписав велику торговельну угоду з Великою Британією і прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Зустріч із Зеленським

Нагадаємо, раніше Axios із посиланням на джерело в Білому домі писало, що у президента США Дональда Трампа запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7.

Водночас президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті тільки сьогодні, 17 червня, у заключний день. Учора, 16 червня, він перебував із візитом в Австрії.

Зеленський побічно підтвердив ці чутки. Він заявив, що під час зустрічі з Трампом планує обговорити можливість купівлі зброї у США.

До слова, остання зустріч між двома лідерами відбулася під час похорону Папи Римського Франциска у квітні.

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