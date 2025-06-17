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Трамп звинуватив Макрона у неправдивій заяві про його від’їзд із саміту G7

Вівторок 17 червня 2025 08:59
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Трамп звинуватив Макрона у неправдивій заяві про його від’їзд із саміту G7 Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп різко відповів на слова французького лідера Еммануеля Макрона щодо його поїздки з Канади до Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, Макрон помилково заявив, що він нібито залишив саміт G7 у Канаді для врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

"Президент Франції Еммануель Макрон помилково заявив, що я покинув саміт G7 у Канаді, щоб повернутися до Вашингтона та працювати над "припиненням вогню" між Ізраїлем та Іраном. Неправильно! Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню", – написав Трамп.

Він також додав, що Макрон "завжди помиляється - навмисно чи ні", і порадив "слідкувати за оновленнями".

Нагадаємо, ми писали, що президент США Дональд Трамп достроково поїхав із саміту "Великої сімки" в Канаді. Він пропустить останній день заходу.

Крім того, за даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп планують зустрітися під час саміту G7. Останній їхній контакт відбувся у квітні під час похоронів Папи Франциска.

51-й саміт G7 проходитиме з 15 по 17 червня у курортному місті Кананаскіс, розташованому у західній провінції Альберта, Канада.

Детальніше про те, чого очікувати від саміту G7 - у матеріалі РБК-Україна.

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Франція Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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