Трамп звинуватив Макрона у неправдивій заяві про його від’їзд із саміту G7
Президент США Дональд Трамп різко відповів на слова французького лідера Еммануеля Макрона щодо його поїздки з Канади до Вашингтона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, Макрон помилково заявив, що він нібито залишив саміт G7 у Канаді для врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном.
"Президент Франції Еммануель Макрон помилково заявив, що я покинув саміт G7 у Канаді, щоб повернутися до Вашингтона та працювати над "припиненням вогню" між Ізраїлем та Іраном. Неправильно! Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню", – написав Трамп.
Він також додав, що Макрон "завжди помиляється - навмисно чи ні", і порадив "слідкувати за оновленнями".
Нагадаємо, ми писали, що президент США Дональд Трамп достроково поїхав із саміту "Великої сімки" в Канаді. Він пропустить останній день заходу.
Крім того, за даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп планують зустрітися під час саміту G7. Останній їхній контакт відбувся у квітні під час похоронів Папи Франциска.
51-й саміт G7 проходитиме з 15 по 17 червня у курортному місті Кананаскіс, розташованому у західній провінції Альберта, Канада.
Детальніше про те, чого очікувати від саміту G7 - у матеріалі РБК-Україна.
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