Юсов: Україна веде оборонну війну, але це не означає дії лише на її території

Україна веде оборонну війну, але це не означає що військові дії відбуватимуться лише на її території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в коментарі " Радіо Свободі ".

Як відзначив, представник ГУР, сьогодні в Росії не залишилось безпечних місць, окрім бункера російського диктатора Володимира Путіна, оскільки останній найбільше дбає саме про свою безпеку.

"Росія сьогодні - держава-агресор, яка веде повномасштабну агресивну війну проти незалежної України. Україна захищає себе, веде оборонну війну, але оборонна війна не означає дії лише на території України. Це треба чітко розуміти і, власне, весь вільний світ, демократичний світ це чудово розуміє. Всіма силами і засобами, тобто так – і вода, і небо, і дії на суші, в глибокому тилу противника. Це оборонні дії з українського боку, і вони будуть продовжуватися", - розповів Юсов.

Він зауважив, що події продовжують розгортатись, а також набирати системний характер й вплив:

військовий - зриви постачання палива до окупаційного корпусу;

економічний, який також пов'язаний з військовим, оскільки "нафтодолари" йдуть на фінансування геноцидної війни;

інформаційно-політичний - коли в Росії стає дедалі зрозумілішим те, що Путін не просто не перемагає.

"Більше того, він (Путін, - ред.) все більше затягує саму територію РФ у війну, не контролює ситуацію, не може захистити", - додав Юсов.

Атаки безпілотників по Росії

Нещодавно чотири регіони Росії були атаковані дронами, внаслідок чого пошкодження отримали багатоповерхівки, а також бізнес-центр. Зокрема в одному з приватних будинків сталась пожежа.

Зокрема в березні спалахнув НПЗ в Самарській області. Тоді ж очевидці також стверджували про атаку дрона.

Протягом поточного року проти російських НПЗ було здійснено 15 атак. Значних пошкоджень зазнали вісім НПЗ сукупною встановленою потужністю 83 мільйонів тонн на рік.

Також вчора, 2 квітня, окрім НПЗ в Татарстані також постраждав й ворожий завод зі збірки "Шахедів".