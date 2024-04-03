Юсов: Украина ведет оборонную войну, но это не означает действия только на ее территории

Украина ведет оборонную войну, но это не означает, что военные действия будут происходить только на ее территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в комментарии " Радио Свободе ".

Как отметил представитель ГУР, сегодня в России не осталось безопасных мест, кроме бункера российского диктатора Владимира Путина, поскольку последний больше всего заботится именно о своей безопасности.

"Россия сегодня - государство-агрессор, которое ведет полномасштабную агрессивную войну против независимой Украины. Украина защищает себя, ведет оборонительную войну, но оборонительная война не означает действия только на территории Украины. Это надо четко понимать и, собственно, весь свободный мир, демократический мир это прекрасно понимает. Всеми силами и средствами, то есть так - и вода, и небо, и действия на суше, в глубоком тылу противника. Это оборонительные действия с украинской стороны, и они будут продолжаться", - рассказал Юсов.

Он отметил, что события продолжают разворачиваться, а также набирать системный характер и влияние:

военное - срывы поставок топлива в оккупационный корпус;

экономическое, которое также связано с военным, поскольку "нефтедоллары" идут на финансирование геноцидной войны;

информационно-политическое - когда в России становится все более понятным то, что Путин не просто не побеждает.

"Более того, он (Путин, - ред.) все больше затягивает саму территорию РФ в войну, не контролирует ситуацию, не может защитить", - добавил Юсов.

Атаки беспилотников по России

Недавно четыре региона России были атакованы дронами, в результате чего повреждения получили многоэтажки, а также бизнес-центр. В частности, в одном из частных домов произошел пожар.

В частности, в марте вспыхнул НПЗ в Самарской области. Тогда же очевидцы также утверждали об атаке дрона.

В течение текущего года против российских НПЗ было совершено 15 атак. Значительные повреждения получили восемь НПЗ совокупной установленной мощностью 83 миллионов тонн в год.

Также вчера, 2 апреля, кроме НПЗ в Татарстане пострадал и вражеский завод из сборника "Шахедов".