Україна та РФ провели "великий Великодній обмін": всі подробиці

13:49 11.04.2026 Сб
Додому повернулися сотні українських захисників з різних родів військ
aimg Марія Кучерявець
Україна та РФ провели "великий Великодній обмін": всі подробиці

Україна та Росія провели масштабний обмін військовополоненими, який відбувся напередодні Великодня. Додому вдалося повернути 175 захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

"Наші повертаються додому. 175 військових. Воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники. Рядові, сержанти та офіцери. І семеро цивільних", - повідомив Зеленський.

За його словами, повернуті з полону воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках.

Серед них є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року. І нарешті вони вдома.

"Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд і цим наближає повернення наших людей. Повернути всіх із російського полону для нас принципово. Дякую кожному у світі, хто допомагає нам у цьому", - зазначив президент.

Обміни між Україною та РФ

Нагадаємо, перед цим Україна та Росія проводили обмін 5-6 березня. Тоді сторони втілили домовленість про взаємне повернення полонених за формулою "500 на 500" Процес було розплановано на два дні: початкове звільнення 200 осіб та наступне повернення ще 300 захисників.

До списку звільнених увійшли представники різних підрозділів: Збройні сили України: бійці Сухопутних військ, ВМС, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ та Сил безпілотних систем; Сили територіальної оборони, Нацгвардія, ДПСУ та Державна спеціальна служба транспорту.

Серед звільнених були й оборонці Маріуполя, чиє перебування у неволі тривало майже чотири роки. Серед врятованих - офіцери, сержанти та солдати, які тримали оборону на Харківському, Запорізькому, Луганському та Донецькому напрямках.

Омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив на незадовільному стані здоров’я повернутих військовослужбовців. За його словами, у багатьох бійців діагностовано критичне виснаження (низьку вагу), а значна частина захисників перебуває у важкому психологічному стані.

