Після удару по аеродрому "Оленья" в РФ є запит на посилення ППО, - Юсов

Після удару по аеродрому "Оленья" окупанти зробили запит щодо посилення протиповітряної оборони (ППО). Також для захисту інфраструктури ворог планує нарощувати підручні засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Так, є інформація на запит про посилення ППО. Зокрема, мова йде про "Панцир", якщо ми говоримо про "Оленья". І в цілому активно використовуються інші, зокрема гумові пристрої для захисту винищувачів і стратегічної авіації. Зокрема йдеться про покришки. Ось так вони захищають. І в принципі вони збираються нарощувати ці підручні засоби, те, що можна робити без якихось високих сучасних технологій", - розповів Юсов.

Також представник ГУР відзначив, що після ураження аеродрому "на болотах вий стояв знатний", оскільки відповідні удари є дуже чутливими для ворога.

За словами Юсова, уражені літаки були працюючими та безпосередньо залученими до ударів по території України.

Удар по аеродрому "Оленья"

27 липня джерела РБК-Україна заявили про атаку дронів української розвідки на нафтопереробний завод, а також три військові аеродроми Росії. Пізніше розвідка офіційно підтвердила цю інформацію та назвали операцію "олімпійським досягнення".

Вчора, 30 липня, Юсов розповів, що під час удару по аеродрому "Оленья" були пошкоджені два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.