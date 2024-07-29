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Дуже врожайні вихідні. ГУР підтверджує ураження Ту-22М3 на аеродромі "Оленья" та НПЗ

Понеділок 29 липня 2024 12:40
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Дуже врожайні вихідні. ГУР підтверджує ураження Ту-22М3 на аеродромі "Оленья" та НПЗ Фото: Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Ураження ворожого аеродрому та нафтопереробного заводу (НПЗ) було "олімпійським досягненням" українських воїнів. Вихідні були дуже "врожайними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Це справді олімпійське досягнення українських сил оборони, спецпризначенців і ГУР. Ми не коментуємо, що і куди, але верховний головнокомандувач відзначив далекобійність. Зрозуміло, напрямок тут вгадати неважко. Що стосується факту ураження, ми підтверджуємо факт інциденту, ураження, щось влучило кудись", - заявив Юсов.

Також представник ГУР підтвердив факт ураження й пошкодження стратегічного бомбардувальника. За його словами, це була важлива ціль, оскільки можливостей у ворога виробляти подібну техніку немає, у зв'язку з чим він намагається ховати її якомога далі. Зокрема ця техніка використовується для завдання ударів по цивільних об'єктах, а також цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

"Взагалі ці вихідні були дуже врожайні. В Росії тривають масові кібератаки на фінансову структуру. Продовжуються інциденти на російських НПЗ та інших об'єктах, які задіяні у війні проти українців. І звичайно "Оленья" це така особлива новина і певною мірою десерт для українців на ці вихідні. І далі безумовно точно буде", - додав він.

"Врожайні вихідні"

У ніч на 27 липня росіяни поскаржились на атаку дронів на Брянську і Курську області. Зокрема зранку стало відомо про вибухи на аеродромі "Дягілєво" у Рязанській області.

Пізніше джерела РБК-Україна розповіли про ураження трьох аеродромів та НПЗ. На аеродромі "Оленья" було пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3.

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