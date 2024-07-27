Дрони ГУР атакували НПЗ та аеродроми в Росії, пошкоджено Ту-22М3, - джерело

Дрони української розвідки атакували нафтопереробний завод та три військові аеродроми у Росії. На аеродромі "Оленья" було пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

За даними джерел, в ніч на 27 липня та вранці цього ж дня внаслідок операції ГУР були атаковані військові аеродроми у місті Енгельс Саратовської області, військовий аеродром "Дягілєво" в Рязанській області та аеродром "Оленья" в Мурманській області.

Також в результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані.

За словами очевидців, перші вибухи на території аеродрому "Дягілєво" пролунали близько 6:00 за місцевим часом. У соцмережах публікували кадри "прольотів" та диму, а також повідомляли про щонайменше три вибухи.

На цьому аеродромі дислокується 43 центр бойового застосування і перенавчання ворожого льотного складу. Тут, зокрема, базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78, неподалік розташований авіаційний ремонтний завод.

Вибухи на аеродромі "Енгельс", де розташована російська стратегічна авіація, пролунали близько 8:00. У місцевих пабліках зазначають, що російські сили ППО безуспішно намагалися збити безпілотники.

Як зазначають джерела, внаслідок влучання по аеродрому "Оленья" попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3. Цей аеродром розташований від українського кордону на відстані близько 1800 кілометрів.

Результати влучань БПЛА по інших ворожих військових обʼєктах наразі уточнюються.