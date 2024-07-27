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Дрони ГУР атакували НПЗ та аеродроми в Росії, пошкоджено Ту-22М3, - джерело

Україна, Субота 27 липня 2024 14:32
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Дрони ГУР атакували НПЗ та аеродроми в Росії, пошкоджено Ту-22М3, - джерело Фото: дрони ГУР пошкодили бомбардувальник Ту-22М3 (russianplanes net)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Дрони української розвідки атакували нафтопереробний завод та три військові аеродроми у Росії. На аеродромі "Оленья" було пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

За даними джерел, в ніч на 27 липня та вранці цього ж дня внаслідок операції ГУР були атаковані військові аеродроми у місті Енгельс Саратовської області, військовий аеродром "Дягілєво" в Рязанській області та аеродром "Оленья" в Мурманській області.

Також в результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані.

За словами очевидців, перші вибухи на території аеродрому "Дягілєво" пролунали близько 6:00 за місцевим часом. У соцмережах публікували кадри "прольотів" та диму, а також повідомляли про щонайменше три вибухи.

На цьому аеродромі дислокується 43 центр бойового застосування і перенавчання ворожого льотного складу. Тут, зокрема, базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78, неподалік розташований авіаційний ремонтний завод.

Вибухи на аеродромі "Енгельс", де розташована російська стратегічна авіація, пролунали близько 8:00. У місцевих пабліках зазначають, що російські сили ППО безуспішно намагалися збити безпілотники.

Як зазначають джерела, внаслідок влучання по аеродрому "Оленья" попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3. Цей аеродром розташований від українського кордону на відстані близько 1800 кілометрів.

Результати влучань БПЛА по інших ворожих військових обʼєктах наразі уточнюються.

Вибухи у Росії в ніч на 27 липня

Нагадаємо, вночі росіяни поскаржилися на атаку дронів на Брянську і Курську області. Там лунали вибухи і нібито працювала ППО.

Міністерство війни РФ заявило, що загалом над територією Росії цієї ночі було "збито" 12 дронів: в Курській, Бєлгородській, Ростовській, Брянський та в Липецькій областях.

Крім того, вже зранку у Росії заявили про атаку на Рязанську область, там помітили дрони. У районі аеродрому "Дягілєво" пролунали вибухи, там фіксували дим.

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