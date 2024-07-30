Під час удару по аеродрому "Оленья" було пошкоджено два бомбардувальники Ту-22М3, - ГУР

У результаті атаки на військовий аеродром "Оленья" у Мурманській області Росії були пошкоджені два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна .

"Можемо підтвердити факт ураження двох бортів Ту-22М3. Мова йде про борт №33 та борт №31", - сказав Юсов.

За його словами, щоб говорити про точну серйозність ушкодження, потрібно більше часу.

"Але попередньо можемо сказати, що борт №33 має пробоїни верхньої частини фюзеляжу, а борт №31 теж певні ушкодження корпусу", - розповів представник ГУР.

Як зазначив Юсов, за попередньою оцінкою, росіянам може знадобитись щонайменше кілька місяців для ремонту цих літаків.

На питання про те, як саме пройшла ця операція та яким озброєнням, представник ГУР відповів: "Якісь добрі люди використали якісь хороші безпілотники".

Він також уточнив, що сама атака відбулась 25 липня о 15:47 за так званим "московським часом".