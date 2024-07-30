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Під час удару по аеродрому "Оленья" було пошкоджено два бомбардувальники Ту-22М3, - ГУР

Вівторок 30 липня 2024 19:43
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Під час удару по аеродрому "Оленья" було пошкоджено два бомбардувальники Ту-22М3, - ГУР Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

У результаті атаки на військовий аеродром "Оленья" у Мурманській області Росії були пошкоджені два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна.

"Можемо підтвердити факт ураження двох бортів Ту-22М3. Мова йде про борт №33 та борт №31", - сказав Юсов.

За його словами, щоб говорити про точну серйозність ушкодження, потрібно більше часу.

"Але попередньо можемо сказати, що борт №33 має пробоїни верхньої частини фюзеляжу, а борт №31 теж певні ушкодження корпусу", - розповів представник ГУР.

Як зазначив Юсов, за попередньою оцінкою, росіянам може знадобитись щонайменше кілька місяців для ремонту цих літаків.

На питання про те, як саме пройшла ця операція та яким озброєнням, представник ГУР відповів: "Якісь добрі люди використали якісь хороші безпілотники".

Він також уточнив, що сама атака відбулась 25 липня о 15:47 за так званим "московським часом".

Удар по аеродрому "Оленья"

Нагадаємо, 27 липня джерела РБК-Україна повідомили, що дрони української розвідки атакували нафтопереробний завод та три військові аеродроми у Росії. А на аеродромі "Оленья" у Мурманській області було пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3.

Пізніше цю інформацію підтвердили в українській розвідці. Там заявили, що ураження ворожого аеродрому та нафтопереробного заводу було "олімпійським досягненням" українських воїнів. Вихідні були дуже "врожайними".

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