ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Юрийчук и Повх не вышли в финал ОИ-2020 по гребле на байдарках и каноэ

Новина українською →
Токио, Четверг 05 августа 2021 06:55
Юрийчук и Повх не вышли в финал ОИ-2020 по гребле на байдарках и каноэ Фото: Юлия Юрийчук (Федерация каноэ Украины)
Автор: РБК-Украина

Юрийчук и Повх не вышли в финал ОИ-2020 по гребле на байдарках и каноэ. Украинки не смогут побороться в финале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Champion.

На Олимпийских играх-2020 в Токио проходят соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

В дисциплине байдарка-одиночка с 500-метровой дистанцией Украину представляют 23-летняя Юлия Юрийчук и 32-летняя Мария Повх.

Наши соотечественницы не смогут побороться за медали, поскольку не квалифицировались в финал. Юрийчук стала последней, а Повх финишировала четвертой.

Мария сегодня еще выступит в утешительном финале Б, где будет бороться за 9-16 места.

Напомним, что украинский метатель молота обновил сразу три олимпийских рекорда.

Также Беленюк принес Украине первое "золото" на Олимпиаде в Токио.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2020
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Итоги дня
Итоги дня
Состав украинской сборной
Состав украинской сборной
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед
Дебютные виды спорта
Дебютные виды спорта