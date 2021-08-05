Юрійчук і Повх не вийшли у фінал ОІ-2020 з веслування на байдарках і каное
Фото: Юлія Юрійчук (Федерація каное України)
Юрійчук і Повх не вийшли у фінал ОІ-2020 з веслування на байдарках і каное. Українки не зможуть поборотися у фіналі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Champion.
На Олімпійських іграх-2020 в Токіо проходять змагання з веслування на байдарках і каное.
У дисципліні байдарка-одиночка з 500-метровою дистанцією Україну представляють 23-річна Юлія Юрійчук і 32-річна Марія Повх.
Наші співвітчизниці не зможуть поборотися за медалі, оскільки не кваліфікувалися до фіналу. Юрійчук стала останньою, а Повх фінішувала четвертою.
Марія сьогодні ще виступить у втішному фіналі Б, де боротиметься за 9-16 місця.