Юрійчук і Повх не вийшли у фінал ОІ-2020 з веслування на байдарках і каное. Українки не зможуть поборотися у фіналі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Champion .

На Олімпійських іграх-2020 в Токіо проходять змагання з веслування на байдарках і каное.

У дисципліні байдарка-одиночка з 500-метровою дистанцією Україну представляють 23-річна Юлія Юрійчук і 32-річна Марія Повх.

Наші співвітчизниці не зможуть поборотися за медалі, оскільки не кваліфікувалися до фіналу. Юрійчук стала останньою, а Повх фінішувала четвертою.

Марія сьогодні ще виступить у втішному фіналі Б, де боротиметься за 9-16 місця.