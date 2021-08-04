Украинский метатель молота обновил сразу три олимпийских рекорда

Украинский спортсмен, метатель молота Михаил Кохан обновил сразу три олимпийских рекорда. Кохан, в частности, стал самым молодым спортсменом в истории Олимпиады, которому удалось пробиться в финал соревнований по метанию молота.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Кохан в финале занял четвертое место, его обошли поляк Войцех Новицки (золотая медаль), новережець Эйвинд Генриксен (серебряная медаль) и еще один поляк Павел Файдек (бронзовая медаль).

Хоть украинскому спортсмену не удалось завоевать медаль, он смог обновить сразу три олимпийских рекорда.

Кохан в свои 20 лет стал самым молодым финалистом олимпийских соревнований по метанию молота, самым молодым легкоатлетом, метнувшим молот за 80 метров, и самым молодым метателем молота, занявшим четвертое место на Олимпиаде.