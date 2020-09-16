Юрченко выходит из фракции СН, а в Чабанах прорвало газопровод: новости за 15 сентября

Коллаж РБК-Украина

Нардеп Александр Юрченко заявил о выходе из фракции "Слуга народа", в Чабанах прорвало газопровод высокого давления, синоптики предупредили о первых заморозках в Украине. Подробнее о том, что произошло во вторник, 15 сентября, - в материале РБК-Украина

Юрченко выходит из фракции "Слуга народа", у Зеленского отреагировали

Народный депутат Александр Юрченко заявил о своем выходе из фракции "Слуга народа". У президента Владимира Зеленского считают такое решение уместным.

Напомним, Юрченко инкриминируют возможное получение взяток за внесение поправок к законопроектам. Соответствующие материалы дела опубликовало НАБУ. В частности, бюро показало скрытую съемку агента "под прикрытием".

У Кернеса официально подтвердили коронавирус

Мэр Харькова Геннадий Кернес заразился коронавирусом. Это официально подтвердили в горсовете. Об этом сообщил на брифинге директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

Он подтвердил, что у мэра диагностирован коронавирус и двухстороннее воспаление легких. Его состояние здоровья - стабильно тяжелое, однако к аппарату ИВЛ его не подключали.

В Чабанах прорвало газопровод высокого давления

В Чабанах Киевской области произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет газ в Европу и проходит вблизи поселка. Происходил мощный выход газа в окружающую среду.

Об этом сообщили в пресс-службе Чабановского поселкового совета.

Сейчас установили заглушку, выход газа прекращен.

Местные выборы: Рада отменила справки о несудимости для кандидатов

Верховная рада Украина отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах.

В пояснительной записке указано, что, согласно приказу Министерства внутренних дел Украины № 1256 от 29.11.2016, такую ​​справку предоставляют в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.

"Указанный срок может существенно помешать кандидатам в депутаты на местных выборах быть зарегистрированными для участия в местных выборах, что, в свою очередь, является ограничением реализации пассивного избирательного права", - подчеркивается в ней.

ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Европейский Союз заявил, что не признает легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко. ЕС будет пересматривать отношения с Беларусью.

Об этом заявил на брифинге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

ЕС считает лучшим решением ситуации в Беларуси новые президентские выборы под эгидой ОБСЕ.

Книгарня "Є" решила перейти на российскую книгу

Книгарня "Є", которая с 2007 года занимается продвижением украинской книги, заявила, что отечественный продукт нерентабелен и решила продавать больше российских книг.

Как оказалось, российская книга дешевле по себестоимости, и может рассчитывать на поддержку "своего государства". "Несложно предположить, что в этих условиях сегмент украиноязычной книги постепенно сжиматься, украинские издатели будут меньше выдавать, а читатели будут покупать еще больше по-русски - вопреки собственному желанию", - пишет пресс-служба "книгарні". Напоследок они отметили, что такое положение вещей им не нравится, но другого выхода нет.

Пост пресс-службы "Книгарні Є" в Facebook вызвал негодование общественности.

"Динамо" уверенно прошло в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" обыграло нидерландский "АЗ Алкмар" со счетом 2:0 в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Матч, который в сезоне 2020/21 проводится без ответной игры, состоялся в Киеве при пустых трибунах НСК "Олимпийского".

Если в первом тайме лучше выглядели голландцы, которые больше контролировали мяч и больше атаковали, то во втором преимущество было уже на стороне подопечных Мирчи Луческу, что и вылилось в забитые голы. Победу "бело-синей" команде принесли голы Жерсона Родригеса на 49 минуте поединка и Николая Шапаренко на 86.

Синоптики предупредили о первых заморозках в Украине

В Украине 18-19 сентября ожидается резкое снижение температуры. Синоптики предупреждают о заморозках и сильных порывах ветра.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура воздуха в западных, северных, восточных и центральных областях ночью опустится до +2+8 градусов. На поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-3 градуса (18 сентября заморозки ожидаются только на Волыни, во Львовской, Ровенской и Тернопольской областях). Днем температура воздуха будет составлять +9+15 градусов.