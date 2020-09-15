"Плюшки дали, можно кормить": НАБУ показало материалы дела Юрченко

Фото: Национальное антикоррупционное бюро (РБК-Украина)

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало материалы уголовного дела, в котором хотят объявить подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко. Ему инкриминируют возможное получение взяток за внесение правок в законопроекты.

Материалы размещены на сайте НАБУ

В частности, НАБУ показало скрытую съемку внедренного агента "под прикрытием". Отметим, бюро не указывает, что речь идет о нардепе Юрченко, но генпрокурор Ирина Венедиктова сегодня официально назвала его фамилию.

На видео детектив НАБУ встречается с неформальным помощником Юрченко - лицо "Ф" - который, организовал встречу с нардепом. На ней Юрченко заявил детективу, что является инициатором законопроекта о переработке отходов, в поправках к которому заинтересован внедренный агент.

В ходе разговора нардеп завуалированно намекнул на необходимость передать ему взятку - "предоставить плюшки". Далее помощник разъясняет, что имеется в виду под "плюшками" и "помощью экологии". Далее детективу НАБУ поступило сообщение о сумме взятки, которую они якобы хотели получить за внесение правок в закон.

После подтверждения готовности передать взятку Юрченко зарегистрировал проект правок. В августе помощник нардепа получил 13 тысяч долларов взятки, из которых 10 тысяч якобы предназначались нардепу.

В дальнейшем Юрченко рассказал о предыдущих фактах получения взяток нардепами при принятии законов в сфере "зеленой энергетики". Он также разъяснил механизм будущего распределения всей суммы взятки за окончательное голосование.

Позже детективу НАБУ сообщили, что для внесения изменений в закон нужно 200 тысяч долларов и передать Юрченко 3% акций уставного фонда предприятия по переработке отходов, которое построит инвестор. Далее помощник нардепа прислал сообщение с требованием передать первую часть в сумме 50 тысяч долларов.

Но при невыясненных обстоятельствах НАБУ вынуждено было прекратить спецоперацию.

Бюро отмечает, что посредника уже привлекли к уголовной ответственности. А материалы и проект подозрения Юрченко находятся у генпрокурора Ирины Ведениктовой.

Напомним, ранее уже сообщалось, что НАБУ просит Венедиктову подписать подозрение нардепу Юрченко.

На сегодняшнем выступлении в Верховной раде она заявила, что переданные ей материалы не содержат доказательства предоставления взятки. Поэтому она считает невозможным подписание подозрения.