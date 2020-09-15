Синоптики предупредили о первых заморозках в Украине

Фото: иней на листве (pixabay)

В Украине 18-19 сентября ожидается резкое снижение температуры. Синоптики предупреждают о заморозках и сильных порывах ветра.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура воздуха в западных, северных, восточных и центральных областях ночью опустится до +2+8 градусов. На поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-3 градуса (18 сентября заморозки ожидаются только на Волыни, во Львовской, Ровенской и Тернопольской областях). Днем температура воздуха будет составлять +9+15 градусов.

В южных областях и на Закарпатье ночью до+5+10 градусов, днем до +14+19.

Средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12 градусов. Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.

Прохладная погода сохранится до 22 сентября. С 23 сентября ожидается постепенное повышение температуры.

Напомним, сегодня в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха днем будет колебаться от +22 до +28.

Также сообщалось, чтоэколог спрогнозировала негативные последствия от изменения климата в Украине.