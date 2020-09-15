ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Чабанах прорвало газопровод высокого давления, выход газа прекращен

Чабаны, Вторник 15 сентября 2020 01:51
В Чабанах прорвало газопровод высокого давления, выход газа прекращен
Иллюстративное фото (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Инна Собора

В Чабанах Киевской области произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет газ в Европу и проходит вблизи поселка. Происходил мощный выход газа в окружающую среду.

Об этом сообщили в пресс-службе Чабановского поселкового совета.

Сейчас установили заглушку, выход газа прекращен.

"Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины", - говорится в сообщении.

Взрыв в Чабанах прогремел в ночь на 15 сентября. После этого люди слышали сильный шум. Также сообщалось об угрозе взрыва газа в трубопроводе. В ближних населенных пунктах отключили электроснабжение. Вскоре газ перекрыли. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Киеве взорвалась автоцистерна для перевозки газа, есть погибший и пострадавший.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия газВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь