"Динамо" уверенно прошло в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Фото: "Динамо" - АЗ (twitter.com/AZAlkmaar)

Триумф Луческу в дебютной еврокубковой игре с киевлянами

Киевское "Динамо" обыграло нидерландский "АЗ Алкмар" со счетом 2:0 в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Матч, который в сезоне 2020/21 проводится без ответной игры, состоялся в Киеве при пустых трибунах НСК "Олимпийского".

Если в первом тайме лучше выглядели голландцы, которые больше контролировали мяч и больше атаковали, то во втором преимущество было уже на стороне подопечных Мирчи Луческу, что и вылилось в забитые голы. Победу "бело-синей" команде принесли голы Жерсона Родригеса на 49 минуте поединка и Николая Шапаренко на 86.

Этот матч стал для Мирчи Луческу дебютным в еврокубках во главе "бело-синих". Победа хоть и уверенная, но в то же время и тяжела. Команда с начала сезона столкнулась с проблемой огромного количества травмированных футболистов.

В раунде плей-офф за выход в групповой турнир киевляне сыграют с победителем пары между бельгийским "Гентом" и австрийским "Рапидом". На этом этапе возвращается классический формат двух поединков дома и на выезде. Их проведение запланировано на 22-23 сентября (первая игра) и 29-30 сентября (ответная).

Напомним, накануне этого противостояния "Гент" уволил главного тренера после конфликта с игроком сборной Украины.