ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Динамо" уверенно прошло в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Киев, Вторник 15 сентября 2020 21:55
"Динамо" уверенно прошло в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Фото: "Динамо" - АЗ (twitter.com/AZAlkmaar)
Автор: Вера Олейник

Триумф Луческу в дебютной еврокубковой игре с киевлянами

Киевское "Динамо" обыграло нидерландский "АЗ Алкмар" со счетом 2:0 в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Матч, который в сезоне 2020/21 проводится без ответной игры, состоялся в Киеве при пустых трибунах НСК "Олимпийского".

Если в первом тайме лучше выглядели голландцы, которые больше контролировали мяч и больше атаковали, то во втором преимущество было уже на стороне подопечных Мирчи Луческу, что и вылилось в забитые голы. Победу "бело-синей" команде принесли голы Жерсона Родригеса на 49 минуте поединка и Николая Шапаренко на 86.

Этот матч стал для Мирчи Луческу дебютным в еврокубках во главе "бело-синих". Победа хоть и уверенная, но в то же время и тяжела. Команда с начала сезона столкнулась с проблемой огромного количества травмированных футболистов.

В раунде плей-офф за выход в групповой турнир киевляне сыграют с победителем пары между бельгийским "Гентом" и австрийским "Рапидом". На этом этапе возвращается классический формат двух поединков дома и на выезде. Их проведение запланировано на 22-23 сентября (первая игра) и 29-30 сентября (ответная).

Напомним, накануне этого противостояния "Гент" уволил главного тренера после конфликта с игроком сборной Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт Динамоквалификацияплей-оффЛига Чемпионов
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь