Юрченко потерял этические основания быть нардепом, - ОП

Офис президента заявил о вызывающем поведении народного депутата Александра Юрченко, которому генпрокурор подписала подозрение. В ОП ожидают, что он будет сотрудничать с правоохранителями.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

У Зеленского надеются, что материалы по этому делу собраны в достаточном количестве, чтобы было возможным доказать соответствующие обвинение в суде.

"Констатируем, что с политической и моральной точек зрения, учитывая приведенный НАБУ видеоматериал, господин Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной рады. Власть - не место для "плюшек", - говорится в заявлении.

Отметим, НАБУ опубликовало материалы дела нардепа. Он завуалировано намекнул на необходимость передать ему взятку - "предоставить плюшки".

После публикации материалов стало известно, что он выходит из фракции "Слуга народа". В Офисе президента назвали это решение уместным.

Напомним, Давид Арахамия не исключил раскол монобольшинства.