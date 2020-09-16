Арахамия не исключил раскол монобольшинства

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил возможность раскола монобольшинства. При этом он не считает нужным при первом же микроскандале выгонять депутатов из фракции.

Об этом Арахамия заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Отвечая на вопрос о том, может ли монобольшинство развалиться Арахамия ответил, что "такие сценарии есть и они прорабатываются".

"Нельзя игнорировать этот факт с одной стороны. С другой стороны мы же, в определенной степени, на политической растяжке", - сказал Арахамия.

Он считает необходимым держать баланс относительно реакции на "выходки" народных депутатов.

"Каждый раз, когда кто-то что-то делает… журналисты, и общественность говорят: "Давайте выгоним его из фракции". Для меня же народный депутат - это на длинной дистанции какое-то количество голосований. Это могут быть очень важные и системные для страны законы. Если мы будем вот так расставаться с этими людьми, то в конце мы действительно не сможем ничего принимать, у нас не будет для этого достаточной политической воли", - сказал Арахамия.

Напомним, в конце прошлого года из фракции исключили Анну Скороход и Антона Полякова. Со стороны Полякова причиной исключения стали прогулы, со стороны Скороход - предложение взяток нардепам.

В начале сентября из фракции также был исключен Гео Лерос, у которого ранее был публичный конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Вчера заявление о выходе из фракции написал Александр Юрченко после того, как НАБУ заявило о получении взяток с его стороны за голосование определенных законопроектов.