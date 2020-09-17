ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Юрченко втратив етичні підстави бути нардепом, - ОП

Автор: Анастасия Рокитна

Офіс президента заявив про зухвалу поведінку народного депутата Олександра Юрченка, якому генпрокурор підписала підозру. В ОП очікують, що він співпрацюватиме з правоохоронцями.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У Зеленського сподіваються, що матеріали по цій справі зібрані в достатній кількості, щоб було можливим довести відповідні звинувачення у суді.

"Констатуємо, що з політичної й моральної точок зору, враховуючи наведений НАБУ відеоматеріал, пан Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної ради. Влада - не місце для "плюшок", - йдеться в заяві.

Зазначимо, НАБУ опублікувало матеріали справи нардепа. Він завуальовано натякнув на необхідність передати йому хабар - "надати плюшки".

Після публікації матеріалів стало відомо, що він виходить з фракції "Слуга народу". В Офісі президента назвали це рішення доречним.

Нагадаємо, Давид Арахамія не виключив розкол монобільшості.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України нардепподозрениеОфіс президента