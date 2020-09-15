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Юрченко выходит из фракции "Слуга народа", у Зеленского отреагировали

Киев, Вторник 15 сентября 2020 15:55
Юрченко выходит из фракции "Слуга народа", у Зеленского отреагировали
Фото: Александр Юрченко (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Народный депутат Александр Юрченко заявил о своем выходе из фракции "Слуга народа". У президента Владимира Зеленского считают такое решение уместным.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Офису президента о таком решении нардепа сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"Как часть команды президента Украины Владимира Зеленского считаем такое решение уместным и надеемся, что Юрченко в полной мере будет сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и Офиса генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства", - говорится в заявлении.

Отметим, Юрченко инкриминируют возможное получение взяток за внесение поправок к законопроектам. Соответствующие материалы дела опубликовало НАБУ. В частности, бюро показало скрытую съемку агента "под прикрытием".

Напомним, НАБУ просило генпрокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение нардепу Юрченко. Более подробно о деле нардепа расписало РБК-Украина.

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