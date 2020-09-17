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Венедиктова подписала подозрение Юрченко

Киев, Четверг 17 сентября 2020 10:22
Венедиктова подписала подозрение Юрченко
Фото: Александр Юрченко (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение народному депутату. Также она подписала ходатайство об избрании меры пресечения.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В посте она не указала, какому именно депутату подписала подозрение. Впрочем, источник РБК-Украина в ОГУ подтвердил, что речь идет об Александре Юрченко.

"Я принял решение и, соответственно - одновременно ответственность, подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей", - написала она.

Несколько дней назад Национальное антикоррупционное бюро опубликовало материалы дела Юрченко. В частности, НАБУ показало скрытую съемку агента "под прикрытием".

После этого депутат заявил, что выходит из фракции "Слуга народа". В Офисе президента назвали это решение уместным.

Напомним, суд арестовал помощника Юрченко с возможностью залога в 1,5 млн гривен.

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Новости Украины Политика подозрениеСлуга народаИрина Венедиктова
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