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Юнкер призвал Джонсона предоставить действенные предложения по Brexit

Новости » В мире    16.09.2019 - 16:22
Юнкер призвал Джонсона предоставить действенные предложения по Brexit
Иллюстративное фото (GettyImages)

Юнкер и Джонсон провели встречу относительно ситуации вокруг Brexit в Люксембурге

Великобритания должна предоставить действенные предложения по решению вопросов с выходом из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такое заявление сделала Европейская комиссия, после встречи президент Еврокомисси Жана-Клода Юнкера с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Встреча состоялась 16 сентября в Люксембурге.

"Президент Юнкер напомнил, что Великобритания несет ответственность за принятие юридически действительных решений, которые совместимы с соглашением о выходе", - говорится в сообщении.

Также Юнкер отметил, что встречи вокруг ситуации с Brexit будут проводиться ежедневно.

Напомним, накануне встречи между Юнкером и Джонсоном, британский министр по вопросам выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза Стивен Баркли заявил о прогрессе в переговорах с Брюсселем. Позже в Европейском союзе такие заявления назвали преждевременными.

Ранее сообщалось, что по словам Бориса Джонсона, выход Великобритании из ЕС состоится 31 октября в любом случае.

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