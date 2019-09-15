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В Британии заявили о прогрессе в переговорах с ЕС по Brexit

Новости » Политика    15.09.2019 - 12:48
В Британии заявили о прогрессе в переговорах с ЕС по Brexit
Фото: Стивен Баркли (из открытых источников)

Стороны провели переговоры по техническим вопросам

Британский министр по вопросам выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза (Brexit) Стивен Баркли заявил о прогрессе в переговорах с Брюсселем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам министра, Лондону удалось достичь определенного прогресса в переговорах с Евросоюзом относительно условий Brexit. Он добавил, что недавно Лондон и Брюссель провели "детальные переговоры по техническим вопросам Brexit".

Баркли добавил, что Британия и Евросоюз "проделывают за кулисами большой объем работы" по Brexit.

Напомним, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон выразил решимость относительно своей позиции осуществить выход страны из ЕС уже 31 октября. Джонсон заявил, что найдет способы, чтобы обойти решение парламента по предотвращению Brexit без соглашения с Брюсселем.

Также РБК-Украина писало, что парламент Британии принял законопроект о отсрочке выхода из состава Евросоюза в случае, если не будет заключено соглашение с Брюсселем. Соответствующий закон подписала королева Великобритании Елизавета II.

Кроме того, правительство Джонсона не будет добиваться отсрочки Brexit на саммите в следующем месяце. Джонсон полон решимости придерживаться плана по выходу из ЕС до 31 октября со сделой или без нее, чтобы облегчить переходный период.

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