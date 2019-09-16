ЕС отрицает достижение соглашения с Лондоном относительно Brexit

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В ЕС опровергли заявления Британии о "значительном прогрессе"

Заявления политиков Великобритании о достижении значительного прогресса в переговорах с Брюсселем об условиях Brexit являются преждевременными. Об этом сообщают представители Евросоюза, которые являются участниками переговоров, передает газета The Guardian.

Источники газеты, знакомые с ситуацией, отметили, что сторонам необходимо согласовать еще много вопросов для того, чтобы можно было заявлять о достижении прогресса.

"Это не так. На самом деле все испытывают некоторую тревогу. То, что происходит, сложно назвать переговорами. В ходе последнего раунда в пятницу мы коснулись содержательной части, что, конечно, является шагом вперед, однако это должно было быть сделано еще очень давно, и пока мы еще очень далеки от конечного результата", - сообщает источник британской газеты.

Напомним, ранее британский министр по вопросам выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза Стивен Баркли заявил о прогрессе в переговорах с Брюсселем. По словам министра, Лондону удалось достичь определенного прогресса в переговорах с Евросоюзом относительно условий Brexit. Он добавил, что недавно Лондон и Брюссель провели "детальные переговоры по техническим вопросам Brexit".