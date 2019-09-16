Британия выйдет из состава ЕС 31 октября в любом случае, - Джонсон

Фото: Борис Джонсон (Jack Taylor/Getty Images)

Brexit состоится и при условии наличия сделки с ЕС, и при отсутсвии ее

Выход Великобритании из состава Европейского союза состоится и в случае достижения сделки с ЕС, и при отсутствии такой сделки. Об этом зявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Telegraph.

Также Джонсон подчеркнул, что дата Brexit также неизменна - 31 октября. Но все же премьер-министр страны намерен добиваться заключения сделки во время саммита ЕС 17 октября.

"Если нам удастся добиться достаточного прогресса в ближайшие несколько дней, то я намерен отправиться на ключевой саммит 17 октября и окончательно оформить соглашение, которое будет защищать интересы бизнеса и граждан по обе стороны Ла-Манша и по обе стороны границы с Ирландией", - подчеркнул Джонсон.

Напомним, ранее британский министр по вопросам выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза Стивен Баркли заявил о прогрессе в переговорах с Брюсселем. По словам министра, Лондону удалось достичь определенного прогресса в переговорах с Евросоюзом относительно условий Brexit. Он добавил, что недавно Лондон и Брюссель провели "детальные переговоры по техническим вопросам Brexit".

Вскоре в ЕС опровергли заявления Британии о "значительном прогрессе" и рассказали о реальной картине переговоров.