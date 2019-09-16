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Юнкер закликав Джонсона надати дієві пропозиції щодо Brexit

Новини » В світі    16.09.2019 - 16:22
Юнкер закликав Джонсона надати дієві пропозиції щодо Brexit
Ілюстративне фото (GettyImages)

Юнкер і Джонсон провели зустріч щодо ситуації навколо Brexit в Люксембурзі

Великобританія повинна надати дієві пропозиції щодо вирішення питань з виходом з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таку заяву зробила Європейська комісія, після зустрічі президент Єврокомісії Жана-Клода Юнкера з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Зустріч відбулася 16 вересня в Люксембурзі.

"Президент Юнкер нагадав, що Великобританія несе відповідальність за прийняття юридично дійсних рішень, які сумісні з угодою про вихід", - йдеться в повідомленні.

Також Юнкер зазначив, що зустрічі навколо ситуації з Brexit будуть проводитися щодня.

Нагадаємо, напередодні зустрічі між Юнкером і Джонсоном, британський міністр з питань виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського союзу Стівен Барклі заявив про прогрес у переговорах з Брюсселем. Пізніше в Європейському союзі такі заяви назвали передчасними.

Раніше повідомлялося, що за словами Бориса Джонсона, вихід Великобританії з ЄС відбудеться 31 жовтня в будь-якому випадку.

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