ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Юнкер: ЕС продолжит поддержку Украины на пути европейской интеграции

Новости » Выборы 2019    07.05.2019 - 20:05
Юнкер: ЕС продолжит поддержку Украины на пути европейской интеграции
Фото: Петр Порошенко и Жан-Клод Юнкер (president.gov.ua)

Петр Порошенко и Жан-Клод Юнкер поговорили по телефону

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Юнкер поздравил демократические президентские выборы в Украине, которые подтвердили приверженность государства европейским демократическим ценностям. Он подтвердил, что Европейский союз продолжит решительную поддержку Украины и украинского народа на пути реформ и европейской интеграции.

Президент Еврокомиссии высоко оценил выдающуюся роль Порошенко в продвижении евроинтеграционной повестки дня Украины и укреплении проукраинской международной коалиции в противодействии российской агрессии.

Напомним, ранее Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит существенной разницы между действующим президентом Украины Петром Порошенко и новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, когда речь идет о России.

По словам Юнкера, он внимательно слушал все заявления Зеленского, которые касались Российской Федерации, и не нашел никакой разницы между ними и заявлениями Порошенко. Однако, Юнкер не высказывал никаких собственных оценок будущего украинского президента.

Отметим, что Жан-Клод Юнкер после публикации промежуточных результатов президентских выборов в Украине поздравил Зеленского с фактическим избранием на пост президента Украины и пообещал ему поддержку Европейского союза.

В ГПУ не исключают силовой привод Порошенко на допрос Порошенко не явился на допрос в ГПУ, - Горбатюк
Новости Украины Порошенко Зеленский Порошенко ПетрЖан-Клод Юнкер
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь