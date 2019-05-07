Юнкер: ЄС продовжить підтримку України на шляху європейської інтеграції

Фото: Петро Порошенко і Жан-Клод Юнкер (president.gov.ua)

Петро Порошенко і Жан-Клод Юнкер поговорили по телефону

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Юнкер привітав демократичні президентські вибори в Україні, які підтвердили прихильність держави європейським демократичним цінностям. Він підтвердив, що Європейський союз продовжить рішучу підтримку України і українського народу на шляху реформ та європейської інтеграції.

Президент Єврокомісії високо оцінив видатну роль Порошенка в просуванні євроінтеграційного порядку денного України та зміцненні проукраїнської міжнародної коаліції в протидії російської агресії.

Нагадаємо, раніше Жан-Клод Юнкер заявив, що не бачить суттєвої різниці між діючим президентом України Петром Порошенком і новообраним президентом Володимиром Зеленським, коли мова йде про Росію.

За словами Юнкера, він уважно слухав всі заяви Зеленського, які стосувалися Російської Федерації, та не знайшов жодної різниці між ними та заявами Порошенка. Однак, Юнкер не висловлював ніяких власних оцінок майбутнього українського президента.

Додамо, глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер після публікації проміжних результатів президентських виборів в Україні привітав Зеленського з фактичним обранням на пост президента України і пообіцяв йому підтримку Європейського союзу.