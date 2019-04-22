ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Юнкер пообещал Зеленскому поддержку Евросоюза

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 11:18
Юнкер пообещал Зеленскому поддержку Евросоюза
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com/eu2018bg)

Зеленского уже ждут с визитом в Брюссель

После публикации промежуточных результатов выборов 2019 глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Владимира Зеленского с фактическим избранием на пост президента Украины и пообещал ему поддержку Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Юнкера.

В частности, Юнкер поздравил Зеленского с избранием, а также выразил ему признательность за приверженность демократии и верховенству закона.

"Как президент Украины вы можете рассчитывать на поддержку ЕС на пути реформ, включая укрепление верховенства закона, борьбу с коррупцией, поддержание макрофинансовой стабильности и реформы энергетического сектора. Мы твердо верим, что дальнейшее выполнение Соглашения об ассоциации Украины ЕС, включая зону свободной торговли, может стать важным инструментом в этом отношении. Вы также можете рассчитывать на постоянную и неизменную поддержку ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - заявил Юнкер.

Он также отметил, что с нетерпением ждет встречи в кратчайшие сроки.

Юнкер пообещал Зеленскому поддержку Евросоюза

Фото: поздравление Юнкера (twitter.com/JunckerEU)

Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко поздравил Зеленского с победой.

"Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - говорится в поздравлении Лукашенко.

Также сегодня Зеленского поздравил канадский премьер Джастин Трюдо.

 

Маркарова назвала приоритеты Минфина после выборов У Зеленского назвали первые инициативы после вступления в должность
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийЕвросоюзЖан-Клод Юнкер
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь