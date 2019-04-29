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Не вижу разницы между Порошенко и Зеленским, когда речь идет о РФ, - Юнкер

Новости » Выборы 2019    29.04.2019 - 14:42
Не вижу разницы между Порошенко и Зеленским, когда речь идет о РФ, - Юнкер
Фото: Жан-Клод Юнкер (AFP)

Юнкер подчеркнул, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит существенной разницы между действующим президентом Украины Петром Порошенко и новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, когда речь идет о России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание RzeczPospolita.

По словам Юнкера, он внимательно слушал все заявления Зеленского, которые касались Российской Федерации, и не нашел никакой разницы между ними и заявлениями Порошенко.

"Я очень внимательно слушал заявления избранного президента и не нашел никакой существенной разницы между ним и Порошенко, если речь идет о России. Факт, что он стремится завершить войну на востоке Украины, Москве не помогает", - отметил он.

Кроме того, глава Еврокомиссии отметил, что Европейский союз и в дальнейшем продолжит поддерживать Украину и будет помогать в борьбе с коррупцией.

"Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину. Я всегда в контактах с украинцами подчеркиваю, что борьба с коррупцией должна быть усилена", - заявил Юнкер.

Однако, Юнкер не высказывал никаких собственных оценок будущего украинского президента.

Напомним, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после публикации промежуточных результатов президентских выборов в Украине поздравил Зеленского с фактическим избранием на пост президента Украины и пообещал ему поддержку Европейского союза.

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